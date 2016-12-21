Japonya'daki Monju nükleer santrali kapatılacak

Japonya, 9 milyar dolara mal olan ancak faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Fukui kentindeki Monju nükleer santralini kapatma kararı aldı.

Güncellenme 21 Aralık 2016 20:25

Japan Times'ın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, Monju'nun yeniden çalıştırılmasının zaman ve maliyet açısından uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle santralin devreden çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Japon yetkililer, ülkenin sınırlı doğal enerji kaynaklarına alternatif olarak yapılan Monju'nun yerine yeni bir santral yapmayı planlıyor.

"Sökme çalışmaları 2047 yılında tamamlanacak"

Faaliyete başladıktan 250 gün sonra arızalanan Monju santrali, kullandığı nükleer yakıtın atıklarını tekrar kullanma özelliğine sahipti. Yaklaşık 9 milyar dolara mal olan santralin 22 yıl faaliyet göstermesi öngörülmüştü.

Manju santralinin yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olacak sökme çalışmalarının 2047 yılında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

AA