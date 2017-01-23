Japonya’da Kaybolan Yaşlılar İçin Barkodlu Sisteme Geçildi

Japonya'da özellikle bunama hastalığı olan yaşlıların kaybolmaması, kaybolduklarında kolay bir şekilde bulunması adına özel bir çıkartma sistemi uygulanmaya başlandı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 13:44

Japonya'da bir kasabada başlatılan projede, bunama hastalığı bulunan ve özellikle kaybolma tehlikesi olan yaşlılara yönelik özel bir çıkartma sistemi uygulanmaya başlandı. Bu çıkartma sistemi ile yaşlıların parmaklarına özel bir barkod yapıştırılırken bu barkodda kişinin özellikle yakınlarının iletişim bilgilerini bulunması sağlanıyor.

Kişi kaybolduğu zaman parmağında bulunan çıkartmadan tüm bilgileri öğrenebileceği gibi kolay bir şekilde ailesine ve yakınlarına haber verilebiliyor. Kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşılan bu tırnak barkod sistemi sayesinde yaşlıların çok daha kısa süre içerisinde bulunması ve özellikle kaybolan, bunama hastalığı bulunan kişilerin fark edilmesi sağlanıyor.

Suya Dayanıklı

Suya dayanıklı bir şekilde üretilen çıkartmalar iki hafta boyunca sorunsuz bir şekilde tırnakta kullanılabiliyor. Üstelik bu çıkartmalar farklı bölgelerine de yapıştırılabiliyor. Japonya'da özellikle nüfusun giderek yaşlanması, farklı sağlık problemlerinin yaşanmasına yol açarken yapılan açıklamalarda nüfusun dörtte birinin 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi. Nüfus yaşının yüksek olması özellikle kaybolan kişilerde artış yaşanmasına neden olurken Japonya'da geliştirilen yeni sistem ile birlikte bu sayının azaltılması hedefleniyor.

Japonya'da yaşlık oranının yüksek olduğu gibi doğum oranlarındaki düşük seviyeler dikkat çekiyor. Ülke için gelecek yıllara yönelik yapılan tahminlerde yaşlılık oranının 2055 itibari ile yüzde 40'a yükselmesi bekleniyor.