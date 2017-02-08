Japonya Uzay Projesinde Başarısız Oldu

Uzaydaki çöpleri temizlemek adına Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen projenin başarısız olduğu açıklandı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 23:04

Uzay çalışmalarında büyük bir engel teşkil eden çöplerin temizlenmesi adına en önemli somut adımlardan bir tanesi Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından atılırken, ajans yaptığı yeni açıklamada başarısız olunduğunu duyurdu. Yeni bir uzay aracını gönderen ajans, yapacağı çalışmalarda planlara uyuyamadığını ve bu nedenle de projenin başarısız bir şekilde sonlandığı belirtildi.

Sistem Çalışmadı

Çalışma prensibi uzay aracında yer alan elektromanyetik güç ile tüm uzay parçalarının toplanması ve dünyaya getirilmesiydi. Bu açıdan uzay aracında özel sistemlerinin kullanılması ve elektromanyetik alanın sorunsuz bir şekilde uzay ortamında çalışması amaçlanıyordu. Fakat ilgili aparat uzaydan açılamadığından dolayı arıza yaşandı. Bu durumun tespit edilmesinin ardından olaya müdahale edilse de mühendisler istenilen çalışmayı gerçekleştiremedi ve uzay aracı bu nedenle çöp toplayamadı.

Araca müdahale edilememesi ve istenilen çalışmanın gerçekleştirilmesi nedeniyle çöp toplama projesi iptal olurken uzay aracı atmosfere girdikten sonra kendi kendine İmha edildi ve bir proje daha böylece başarısız bir şekilde tarih sayfalarına kaydedildi.

Proje Önemseniyordu!

Geçtiğimiz aylarda duyurulan gelişmelerde özellik uzay çöplerinin toplanacağının belirtilmesi oldukça heyecan yaratmıştı. Pek çok farklı uzay çalışmalarında engel teşkil eden ve üstelik astronotların hayatı tehlikeye yaşamasına neden olan çöplerin toplanacak olması ilerleyen yıllardaki çalışmalar için de büyük bir avantaj sağlayacaktı.