Janet Jackson 50 yaşında ilk bebeğini kucağına aldı
Michael Jackson'ın kendisi gibi şarkıcı olan kız kardeşi Janet Jackson 50 yaşında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Pop müziğin efsanevi isimlerinden Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson'ın menajeri yaptığı açıklamayla ünlü şarkıcının eşi Wissam Al Mana'dan, Eissa adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.
Çiftin oldukça heyecanlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Janet, stressiz, sağlıklı bir doğum yaptı ve şu an dinleniyor." ifadesi kullanıldı.
Jackson, hamile olduğunun duyulmasının ardından turnelerini iptal ettiğini açıklamıştı.
2012'de Katarlı iş adamı Wissam Al Mana ile evlenen Jackson, kocasıyla bir aile kurmaya odaklanacağını söylemişti.
AA