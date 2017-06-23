İzmit’te kimyasal madde paniği

Kocaeli İzmit’te SEKA Devlet Hastanesi’ne bırakılan kimyasal madde ile dolu kutu nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda 2 kargo çalışanı zehirlendi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 17:27

İzmit’te kargoyla SEKA Devlet Hastanesi’ne bırakılan kutunun içinde son derece tehlikeli ve öldürücü etkiye sahip kimyasal madde çıktı. Kutunun içine yerleştirilen kimyasal madde nedeniyle 2 kargo çalışanı zehirlendi.

2 kargo çalışanı kimyasal maddeden zehirlendi



Olayla ilgili alınan bilgiye göre, İzmit merkezde yer alan bir firma tarafından SEKA Devlet Hastanesine gönderilmek üzere ‘Klisen’ isimli kimyasal madde kargo firmasına teslim edildi.



Kutudaki kimyasal maddeden meydana gelen sızıntı sonrası bir süre sonra iki kargo çalışanı halsiz düşerek kendilerini kötü hissetmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kimyasal olaylara müdahale ekipleri ile 112 ekibi sevk edildi.



AFAD ekibi maddeyi teslim almak istemedi



Kutu içerisindeki maddenin öldürücü olduğunun tespit edilmesi üzerine durum AFAD KBRN ekibine bildirilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sızıntının meydana geldiği maddenin tehlikeli olması nedeniyle AFAD ekibi maddeyi teslim almak istemedi.



Kargo çalışanları için özel kıyafetli ekip getirildi

Diğer yandan sızıntıdan dolayı etkilenen 2 çalışan ise olay yerine gelen özel kıyafetli 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak çevreye kimseyi yaklaştırmadığı kargo bürosundaki kimyasal maddeyi hastaneye gönderen firmanın yetkililerinin olay yerine gelerek teslim alacağı öğrenildi. (Milliyet)





























