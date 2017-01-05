İzmir'deki saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı
İzmir Bayraklı Adliyesinin önünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.
NTV