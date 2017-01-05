İzmir'deki saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

İzmir Bayraklı Adliyesinin önünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 21:41

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.

NTV


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