İzmir'deki saldırıya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı

İzmir Bayraklı Adliyesinin önünde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 21:41

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.

NTV