İzmir'de terör saldırısı: 2'si polis 7 yaralı

İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 17:14

İzmir Bayraklı'daki adliyenin C kapısının önünde saat 16.00'ı birkaç dakika geçe bir bombalı araç patlatıldı. Patlamanın ardından çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, bir terörist aranıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Anadou Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.

İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 terörist öldürüldü

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti.

Saldırıda yaralanan 2's, polis 7 kişi kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

"Avukatlar da o kapıyı kullanıyor"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan'ın CNN TÜRK canlı yayınında verdiği bilgilere göre patlamanın olduğu kapı sadece hakim ve savcıların geçtiği bir kapı değil vatandaşların ve avukatların da giriş çıkış yaptıkğı bir nokta. Adliye içinde de bir koşuşturmacanın olduğu söyleyen baro Başkanı, "adliye içerisindekiler güvenli bir bölgeye alınıyor" dedi.

Siyah montlu, beyaz bereli

AA'nin haberine göre Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

AA