İzmir'de patlama: 3 yaralı

Edinilen son dakika bilgisine göre İzmir adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 16:38

İzmir adliye binası yakınlarında patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi. DHA patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Türkiye'de yer alan habere göre, İzmir Bayraklı ilçesindeki adliyenin hakim ve savcıların girdiği C kapısına yakın bir noktadapatlama meydana geldi. Olay yerinde yanan bir araç olduğu belirtiliyor. Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi yok.

CNN Türk'e bağlanan DHA muhabiri Taylan Yıldırım da bir teröristin öldürüldüğünü ve yerde yattığını canlı yayında söyledi.

Baro Başkanı: "İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından üzüntü duyuyoruz. Patlamanın yaşandığı yerde sadece hakim ve savcıların giriş yaptığı kapı yok. Vatandaş ve avukatların kullandığı kapı da var. Öyle anlaşılıyor ki bombalı araç patlatıldıktan sonra, adliyenin içinde bir kargaşa yaratılmak istendi. Meslektaşlarımız güvenli bölgeye alındı.

Halihazırda güvenlik tedbirleri amacıyla adliye içinden kimse dışarıya bırakılmıyor. Dışarıda belki değişik tehlikeler olabilir. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız baro birimimize sığındı, çünkü güvenlikli bölgeye kartlı geçiş var."

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