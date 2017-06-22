İzmir'de askeri arazi ile mezarlı karasında patlama

İzmir'İn Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında kalan bölgede meydana gelen patlama korkuttu.

Güncellenme 22 Haziran 2017 10:47

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.

Ses bombası olduğu tespit edildi

Yapılan araştırmada patlamanın duvar dibine bırakılan ses bombasından kaynaklandığı belirlendi.

Bombayı bırakan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

AA