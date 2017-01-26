İşveç Büyükelçiliği vatandaşlarına "Kızılay'dan uzak durun" uyarısında bulundu

Güncellenme 26 Ocak 2017 20:16

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısında bulundu.

T24'te yer alan habere göre büyükelçilik, vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

ABD'den de uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde yayınlanan ve Türkiye'deki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda ülkenin güneydoğusundaki terör tehdidi nedeniyle de seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'de büyük organizasyonlarda turistik yerlerde, restoranlarda, gece klüplerinde, ticari merkezlerde, kutsal mekanlarda, hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi.

17 Şubat saldırısı

Ankara’da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı araç saldırısında aralarında sivillerin de olduğu 29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 61 kişi de yaralandı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu saldırının PKK’nın Suriye kolu YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ardından TAK adlı örgüt eylemi üstlendi.

13 Mart saldırısı

Ankara'nın Kızılay semtinde 18:45 sıralarında seyir halindeki bombalı bir araç, iki kişi olduğu tahmin edilen saldırganlar tarafından patlatıldı. Güvenpark’ta otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleşen patlamada en az 37 kişi öldü, 125 kişi yaralandı