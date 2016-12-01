İşte derbinin hakemi!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek.

Güncellenme 01 Aralık 2016 15:01

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tolga Özkalfa...

Haftanın hakemleri şöyle;

3 Aralık cumartesi:

14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (BÜLENT YILDIRIM)

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (HÜSEYİN GÖÇEK)

4 Aralık pazar:

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

16:00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (HALİS ÖZKAHYA)

16:00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor (ÖZGÜR YANKAYA)

19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (METE KALKAVAN)

19:00 Adanaspor - Gençlerbirliği (ARDA KARDEŞLER)

5 Aralık pazartesi:

20:00 Kayserispor - Trabzonspor (SERKAN ÇINAR)

20:00 Bursaspor - Çaykur Rizespor (ÜMİT ÖZTÜRK)

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