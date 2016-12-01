İşte derbinin hakemi!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tolga Özkalfa...
Haftanın hakemleri şöyle;
3 Aralık cumartesi:
14:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor (BÜLENT YILDIRIM)
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (HÜSEYİN GÖÇEK)
4 Aralık pazar:
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
16:00 Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor (HALİS ÖZKAHYA)
16:00 Gaziantepspor - Akhisar Belediyespor (ÖZGÜR YANKAYA)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (METE KALKAVAN)
19:00 Adanaspor - Gençlerbirliği (ARDA KARDEŞLER)
5 Aralık pazartesi:
20:00 Kayserispor - Trabzonspor (SERKAN ÇINAR)
20:00 Bursaspor - Çaykur Rizespor (ÜMİT ÖZTÜRK)
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