KizlarSoruyor adlı forum sitesi, 70 binin üzerinde katılımcıyla düzenlediği anketle 2016'nın 'en'lerinşi belirledi.

Güncellenme 02 Ocak 2017 20:16

KizlarSoruyor adlı forum sitesi, 17 anketle üyelerine magazin dünyasında 2016’nın ‘en’lerini sordu, 70 binin üzerinde üyenin oylarıyla yılın en iyileri belirlendi.

Anketlere tam 72 bin 687 üye cevap verdi ve magazinden gündeme, spordan kültür&sanata 2016’nın en iyileri seçildi.

İşte 2016’nın ‘en’leri arasına giren isimler…

2016'nın en kıskanılası aşka sahip ünlüleri kimler?

Adaylar:

Tarkan - Pınar Dilek

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül

Murat Boz - Aslı Enver

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer

Toplam oy: 4.975

Kazanan: %35 oy (1.736 oy )

Burak Özçivit - Fahriye Evcen

2016'nın en iyi kadın oyuncusu hangisi?

Adaylar:

Tuba Büyüküstün

Hande Erçel

Bergüzar Korel

Burçin Terzioğlu

Burcu Biricik

Elçin Sangu

Toplam oy: 7.434

Kazanan: 21% oy (1567 oy)

Burçin Terzioğlu

2016'nın en iyi erkek oyuncusu hangisi?

Adaylar:

Halit Ergenç

İlker Kaleli

Barış Arduç

Engin Altan Düzyatan

Kadir Doğulu

Çağatay Ulusoy

Aras Bulut İynemli

Toplam oy: 8.170

Kazanan: 29% oy (2.400 oy)

İlker Kaleli

2016'nın en seksi kadını hangisi?

Adaylar:

Özge Özpirinççi

Serenay Sarıkaya

Burçin Terzioğlu

Hande Erçel

Burcu Biricik

Fahriye Evcen

Toplam oy: 7.965

Kazanan: 24% oy (1.926 oy)

Fahriye Evcen

2016'nın en seksi erkeği hangisi?

Adaylar:

Barış Arduç

Birkan Sokullu

Çağatay Ulusoy

Burak Özçivit

Serkan Çayoğlu

Engin Altan Düzyatan

Mert Ekin Daymaz

Toplam oy: 2.340

Kazanan: 29% oy (670 oy)

Çağatay Ulusoy

2016'ın en iyi yerli dizisi hangisi?

Adaylar:

Vatanım Sensin

Kiralık Aşk

İçerde

Cesur ve Güzel

Anne

Poyraz Karayel

Toplam oy: 4.869

Kazanan: 39% oy (1.914 oy)

İçerde