İşte 2016'nın 'en'leri
KizlarSoruyor adlı forum sitesi, 70 binin üzerinde katılımcıyla düzenlediği anketle 2016'nın 'en'lerinşi belirledi.
KizlarSoruyor adlı forum sitesi, 17 anketle üyelerine magazin dünyasında 2016’nın ‘en’lerini sordu, 70 binin üzerinde üyenin oylarıyla yılın en iyileri belirlendi.
Anketlere tam 72 bin 687 üye cevap verdi ve magazinden gündeme, spordan kültür&sanata 2016’nın en iyileri seçildi.
İşte 2016’nın ‘en’leri arasına giren isimler…
2016'nın en kıskanılası aşka sahip ünlüleri kimler?
Adaylar:
Tarkan - Pınar Dilek
Burak Özçivit - Fahriye Evcen
Kadir Doğulu - Neslihan Atagül
Murat Boz - Aslı Enver
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer
Toplam oy: 4.975
Kazanan: %35 oy (1.736 oy )
Burak Özçivit - Fahriye Evcen
2016'nın en iyi kadın oyuncusu hangisi?
Adaylar:
Tuba Büyüküstün
Hande Erçel
Bergüzar Korel
Burçin Terzioğlu
Burcu Biricik
Elçin Sangu
Toplam oy: 7.434
Kazanan: 21% oy (1567 oy)
Burçin Terzioğlu
2016'nın en iyi erkek oyuncusu hangisi?
Adaylar:
Halit Ergenç
İlker Kaleli
Barış Arduç
Engin Altan Düzyatan
Kadir Doğulu
Çağatay Ulusoy
Aras Bulut İynemli
Toplam oy: 8.170
Kazanan: 29% oy (2.400 oy)
İlker Kaleli
2016'nın en seksi kadını hangisi?
Adaylar:
Özge Özpirinççi
Serenay Sarıkaya
Burçin Terzioğlu
Hande Erçel
Burcu Biricik
Fahriye Evcen
Toplam oy: 7.965
Kazanan: 24% oy (1.926 oy)
Fahriye Evcen
2016'nın en seksi erkeği hangisi?
Adaylar:
Barış Arduç
Birkan Sokullu
Çağatay Ulusoy
Burak Özçivit
Serkan Çayoğlu
Engin Altan Düzyatan
Mert Ekin Daymaz
Toplam oy: 2.340
Kazanan: 29% oy (670 oy)
Çağatay Ulusoy
2016'ın en iyi yerli dizisi hangisi?
Adaylar:
Vatanım Sensin
Kiralık Aşk
İçerde
Cesur ve Güzel
Anne
Poyraz Karayel
Toplam oy: 4.869
Kazanan: 39% oy (1.914 oy)
İçerde