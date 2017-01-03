İstanbul'u kana bulayan DAEŞ'li saldırganın eşi konuştu

İstanbul’un ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi katliam yapan teröristin 2 çocuğu ve eşinin 20 Kasım’da İstanbul’a geldiği öne sürüldü. Eşinin ifadesi alındı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 12:42

İfadesi alınan teröristin eşi terör saldırısını televizyondan öğrendiğini ve eşinin DAEŞ mensubu olduğundan haberi olmadığı ileri sürdü.

20 Kasım’da İstanbul’a gelmiş

Ortaköy’ü yılbaşı gecesi kana bulayan saldırganın eşi DAEŞ terör örgütü ile eşinin bir ilgisinin olduğunu bilmediğini ve düzenlenen saldırıyı da televizyon öğrendiğini iddia etti.

Hürriyet’te yer alan haberden edinilen bilgilere göre; ismi açıklanmayan terörist Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi.

‘İş bulma kamacıyla geldim’ dediği öğrenildi

Buradan karayolu ile önce Ankara’ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım’da Konya’ya geldi. Konya’da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya’ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Saldırı için 29 Aralık’ta geri döndü

Teröristin 29 Aralık’ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul’a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin saldırıyı televizyondan öğrendiğini, eşinin DEAŞ'a sempati duyduğunu bile bilmediğini öne sürdü.

Evinin yakınlarındakiler saldırganı gördüklerini bildirdi

Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.

Kaynak:Hürriyet