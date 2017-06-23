İstanbul'dan kaçış başladı

Bayram tatili ve yaz sezonu açılışının aynı döneme denk gelmesiyle İstanbul'dan kaçışlar da başladı. Trafik seviyesi yüzde 49.

Güncellenme 23 Haziran 2017 17:15

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk başladı. Birçok vatandaş cuma gününden yola çıktı. İstanbul'dan kaçış trafiği de alt üst etti. İstanbul'da trafik seviyesi şu an yüzde 49 civarlarında. Ancak iş çıkış saatinden sonra trafiğin daha da artması bekleniyor.

Bugün İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar.

Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayanmış durumda. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 48 olarak gösteriliyor. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

TEM'de trafik durma noktasına geldi

Günler öncesinden trafik yoğunluğuyla ilgili yapılan uyarılar rağmen yine seyahati son güne bırakan ve möze laracıyla yola çıkan yolcular yüzünden trafik felç oldu. TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk havadan görüntülendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da tatilciler trafiği kilitledi. Özellikle köprülerde yoğunluk had safhaya oluşurken, aynı manzara TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde araçları çok yavaş hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca trafiğin durma noktasına gelmesi de görülüyor.

Avrasya Tüneli ve 3. köprü geçişleri ücretli

Öte yandan bu geceden itibaren kamunun işlettiği köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerden ise ücret alınmaya devam edilecek.

Boğaziçi trafiği havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı için İstanbul'u terk eden vatandaşlar trafiği kilitledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik hem araç yoğunluğu hem de onarım çalışmaları nedeniyle durma noktasına gelirken, trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da tatil trafiği erken başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem onarım nedeniyle hem de araçların yoğunluğu nedeniyle durma noktasına geldi. Trafik Çağlayan'a kadar vururken, yoğunluk havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde trafiğin neredeyse tamamen durduğu görülüyor. (Milliyet)