İstanbul'da yoğun kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji İstanbulluları uyardı. Dün geceden beri süren yoğun kar yağışı bu gece saatlerine kadar etkisini artırarak devam edecek.

Güncellenme 09 Ocak 2017 14:16

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul'daki kar yağışının etkisini arttırarak gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 10-15 santimetre arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hbaertürk