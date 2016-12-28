İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü

Beyazıt'ta yaşanan kazada tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:31

İstanbul Beyazıt'ta meydana gelen tramvay kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Beyazıt'tan Çemberlitaş yönüne giden tramvay, aniden yola giren ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin çalışmaları sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre çift yönlü olarak durduruldu.

NTV