İstanbul'da telafi dersleri verilecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda, kar tatili nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri verileceği açıklandı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 19:49

Valilikten yapılan açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.

AA