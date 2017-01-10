İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:44

İstanbul'da öğlen saatlerinde kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle Vali Vasip Şahin de gecikmeden açıklama yaptı. Vali Şahin resmi twitter hesabı üzerinden okulların yarın da tatil olduğunu bildirdi.

İstanbul'da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde etkili bir şekilde yeniden başladı.Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden biri. Kar aynı saatlerde Taksim'de de yağmaya başladı.

AKOM'dan alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.

Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul genelinde okullar yarın da tatil

Milliyet'te yer alan açıklamaya göre; İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.

İşte İstanbul Valiliğinden yapılan o açıklama:

“Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle, meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır.”

Milliyet