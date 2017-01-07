İstanbul'da kar nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor

İstanbıul'da dün akşam başlayan yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

Güncellenme 07 Ocak 2017 14:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan bilgiye göre, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallerine su verilemiyor.

Fatih ve Küçükçekmece'de de bazı mahallerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

İl genelinde fırtına ve kar yağışının 24.00'e kadar aralıksız süreceği tahmin ediliyor.