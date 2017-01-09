İstanbul'da kar esareti sürüyor: TIR'ların trafiğe çıkması yasak

Yer yer 130 santimetre kalınlığa ulaşan kar nedeniyle hayatın adeta felç olduğu İstanbul'da Valilik TIR'ların trafiğe çıkışını yasakladı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:45

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun yağış nedeniyle şehrin bazı noktalarında ölçülen kar kalınlıkları 130 santimetreye kadar ulaştı.

Bazı noktalardaki kar kalınlıkları şöyle:

"Çatalca-Subaşı'nda 130, Hadımköy-Yassıören'de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 111, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 75, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy'de 87, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'ta 69, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de 67, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy'de 69, Pendik, Kartal ve Tuzla'da ise 40-45 santimetre."

Öğle saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmının da buz tuttuğu görüldü.

TIR'LARA YASAK

İstanbul Valiliği kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanmasını önlemek amacıyla TIR'ların trafiğe çıkmasını yasakladı.

AKOM'DAN KIŞ LASTİĞİ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.



Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkmaları yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'u felç eden kar yağışı sonrası özellikle TEM'de devrilen TIR'lar trafiği olumsuz etkilemişti.

MESAİ SONA ERME SAATİ DEĞİŞTİ



İstanbul Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatini de 15.30'a çektiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır"

NTV