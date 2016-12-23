İstanbul'da IŞİD operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 12:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Savcılık talebiyle 'arama ve el koyma' kararı çıkarıldı

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hâkimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

41 şüpheliden 31'i gözaltına alındı

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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