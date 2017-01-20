İstanbul'da hava sıcaklığı yükselecek

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da artacak.

Güncellenme 20 Ocak 2017 22:28

Hava sıcaklığının yarın en yüksek 7 dereceye çıkacağı tahmin edilen kentte, salı gününe kadar yağış öngörülmüyor.

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da artacak.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağış bugün sona erecek.



Hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak. Kentte yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Yarın en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.



Yağışın salı akşamına kadar geri gelmesi öngörülmeyen kentte, pazartesi ve salı günü sıcaklığın 8-9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.