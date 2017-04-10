İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Okmeydanı'nda referandum çalışması yapanları tehdit eden terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 09:01

İstanbul Okmeydanı'da bir kahvehaneye dün akşam saatlerinde gelen silahlı ve kar maskeli kişilerin, halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle vatandaşları tehdit ettiği ihbarı üzerine, polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerine gitti.

Kahvehanedeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, silahlı 3-4 kişinin "Mahallemizde faşist çalışmalara izin vermeyiz. Bu mahalle, devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu böyle biline" diye tehditte bulunduktan sonra iş yerinden ayrıldığını belirledi.



Silahlı kişilerin kahvehanedeki vatandaşları tehdit ettikleri anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri, bazı sosyal medya sitelerinde yer aldı.

Polis ekipleri, silahlı ve maskeli kişilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen U.G, E.Y ve S.A gözaltına alındı.

NTV