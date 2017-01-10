İstanbul'da cenaze namazı kılanların üzerine tente çatı çöktü: 2 ölü

İstanbul Ataköy'de cenaze namazı kılan cemaatin üzerine, biriken karın ağırlığını taşıyamayan tente çatı çöktü. 2 kişi öldü 23 kişi yaralandı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 14:41

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Olay öncesi zabıtanın 'tentenin çökebileceğine yönelik anons yaptığı ancak imamın cemaati tente altına davet ettiği iddia edildi.

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde yoğun kar yağışı yüzünden avludaki tente çöktü.

Cenaze namazı sırasında gerçekleşen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Olayın hemen sonrasında ölü sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

Cami avlusundaki tente, karın ağırlığına dayanamadı.

Tente ve kar kütlesi, cenaze namazı kılanların üzerine düştü.

NTV