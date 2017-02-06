İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ, 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyurdu.

Güncellenme 06 Şubat 2017 22:22

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Şubat Çarşamba ve 9 Şubat Perşembe günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Fatih, Silivri, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-22.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 8 Şubat gecesi 22.00'den ertesi gün sabah 06.00'ya kadar çeşitli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Sonraki gün, Büyükçekmece, Küçükçekmece,Fatih, Silivri, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinin de bazı semtlerine 08.00-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere 9 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-13.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-12.00, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Üsküdar ilçesinin de bazı semtlerine 11.00-13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.