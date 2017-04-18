İstanbul'da alışveriş merkezinde yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alışveriş merkezinden vatandaşlar tahliye edilirken itfaiye ekipleri de çalışma başlattı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 10:23

İstanbul Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bağcılar'daki alışveriş merkezinin zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binayı duman kaplaması üzerine özel güvenlik görevlileri, alışveriş yapan vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA