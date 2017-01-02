İstanbul Üniversitesi'nden öğrencilerine 'güvenlik' açıklaması

İstanbul Üniversitesi sosyal medya hesabı üzerinden DAEŞ'e ait olduğu ileri sürülen görsellerde okulun ana kapsının yer alması üzerine 'güvenlik' açıklaması yaptı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 16:06

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır." denildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) sosyal paylaşım sitesi "twitter"dan öğrencilere yönelik güvenlik açıklaması yapıldı.

İÜ'nün twitter adresinde yer alan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte lütfen güvenlik görevlilerimize yardımcı olunuz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan ve DEAŞ'a ait olduğu ileri sürülen bazı görsellerde İÜ'nün ana kapısına yer verilmişti.

AA