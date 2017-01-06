İstanbul Modern 520 bin sanatseveri ağırladı

İstanbul Modern 2016 yılında 520 bin sanatseveri konu ketti.

Güncellenme 06 Ocak 2017 10:25

İstanbul Modern açıklamasına göre, sürekli ve süreli sergilerin yanı sıra eğitim, sinema ve etkinlik programları da düzenleyen İstanbul Modern’de yaklaşık 50 bin çocuk ve genç sanat eğitimi aldı.

"Sanat herkese iyi gelir" sloganıyla dikkati çeken İstanbul Modern, 2016 yılında yenilediği koleksiyon sergisiyle birlikte düzenlediği 9 sergide 253 sanatçıya yer verdi.

"İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?" ile yaşayan bir kadın sanatçıya ilk kez bir retrospektif düzenlenmesini sağlayan İstanbul Modern, 2016 yılında farklı disiplinlerden 82 etkinlik ve 132 film gösterimi gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana sadece sanat yapıtlarını sergilemekle kalmayan İstanbul Modern, bir sanat eğitimi kurumu haline de geldi. Çocukların ve gençlerin sanat eğitimi olanaklarından yararlanması amacıyla müze içinde ve dışında pek çok çalışma yürüten İstanbul Modern’in eğitim programlarından 2016 yılında yaklaşık 50 bin çocuk ve genç yararlandı.

2 milyon takipçiyi aşan ilk müze

Ülke olarak zor günlerden geçildiği dönemlerde kültür ve sanatın daha da önem kazandığını kaydeden İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu "İstanbul Modern olarak sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Buna inanan ziyaretçilerimizin varlığı da bizi mutlu ve motive ediyor. 2017 yılında gerek ziyaretçi gerekse ücretsiz sanat eğitimiyle buluşturduğumuz çocuk ve gençlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Modern, 2016 yılında Türkiye’de Twitter’da takipçi sayısı 2 milyonu aşan ilk müze oldu. Türkiye’deki müzeler arasında sosyal medyada en çok takip edilen hesap olan İstanbul Modern, dünyadaki büyük müzeler arasında ise 9. sırayı aldı.

AA