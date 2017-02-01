İstanbul Büyükşehir Belediyesi vergi ödeme süresini uzattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilan reklam vergisi beyan ve ödeme süresini 28 Şubat tarihine kadar uzattı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 17:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ana arterlerde bulunan ilan reklam vergisi beyan verme ve ödeme süresini 28 Şubat Salı gününe kadar uzattığını bildirdi.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, ödeme yapacakların beyanlarını "www.ibb.istanbul" adresinde yer alan "e-beyanname" linkinden verebilecekleri veya belediyenin Merter'deki ek hizmet binasında bulunan gelirler müdürlüğüne başvurarak da yapabilecekleri belirtildi.

Beyan edilen verginin ödemesini beyan verildikten bir gün sonra belediyenin anlaşmalı olduğu bankalardan veya www.ibb.istanbul adresinde yer alan e-ödeme linkinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Açıklamada ödeme yapacak kişilerin e-beyanname sistemini kullanmalarının yoğunluktan etkilenmelerini önleyeceğini kaydedildi.

AA