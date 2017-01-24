İSPARK’tan Teknolojiyle Park Çözümleri Gelecek

Özellikle İstanbul gibi bölgelerde araçların fazla olması park problemlerine neden olurken teknoloji yardımıyla bu konuda önemli bir çözümün getirileceği açıklandı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 22:33

Özellikle İstanbul'da park konusunda yetkili olan firma İSPARK; yol üstü, açık, kapalı, yeraltı ve katlı otoparklarda yeni bir park sistemine geçiş yapacağını duyurdu. Bu yeni sistem ile birlikte özellikle mevcut otopark kapasitesinin iki katına çıkacağı belirtilirken, mekanik otopark sistemi olarak adlandırılan bu sistemler otopark kullanımlarını daha etkin bir hale getirecek. Bu açıdan daha fazla aracın otopark hizmetinden yararlanması ve park sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi adına İSPARK çalışmaları oldukça önemli.

Firma tarafından yapılan açıklamalarda özellikle park yerlerinin özel bir şekilde inceleneceği ve ihtiyaçların bir bir belirleneceği duyuruldu. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde firma tarafından yapılacak yeni çalışmalar ile birlikte farklı bölgelerde özel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda ise İstanbul'daki vatandaşların park konusundaki sorunları çok daha minimuma indirilecek.

Özellikle Darüşşafaka, Cihangir, Merter, Haznedar, Hacıosman, Etiler, Altunizade, Kartal ve Kadıköy gibi bölgelerde yapılacak olan çalışmalar ile birlikte mevcut sorunların daha minimuma indirilmesi amaçlanacak.

Özellikle İstanbul bölgeleri için vatandaşlar arasındaki mevcut sistemlerinin yetersiz kaldığı konusunda ciddi eleştirilere yapılıyordu. Vatandaşların bu konudaki ihtiyacının daha iyi bir şekilde karşılanması yeni projeler ile sağlanacak. Bu bakımdan uzun zamandan beri konuşulan park sorunları da yeni park sistemleri ile birlikte büyük oranda giderilmiş olacak.