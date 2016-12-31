İşletim Sistemlerindeki Thumbs.db Gerekli Mi?

Thumbs.db olarak sıklıkla karşımıza çıkan dosyalar gerekli mi? Thumbs.db silme işlemleri otomatik olarak yapılabilir mi?

Güncellenme 31 Aralık 2016 16:30

Thumbs.db dosyasını bilgisayarınızda çoğu farklı dizinde yer alır. Bu dosyalar çok büyük boyutlarda da olabilir. Bunun için dosyaların üzerine gelerek sabit diskte ne kadar yer kapladığını siz de kontrol edebilirsiniz. Bu tip dosyalar bazen yüzlerce megabayt alan kaplayabiliyor. Üstelik buluta otomatik yedekleme yapan kişiler için durum çok daha sıkıntılı olabilir. Üstelik hiçbir işe yaramıyor!

Thumbs.db Nasıl Silinir?

Thumbs.db dosyaları silinebilir ve herhangi bir sistemsel sorun yaşanmaz. Fakat bilgisayardaki tüm Thumbs.db dosyaları nasıl bulunacak? İşte bu noktada özel bir program devreye giriyor. Sourceforge sitesinden edineceğiniz, kurulum gerektirmeyen SwiftSearch programıyla bilgisayarınızdaki tüm Thumbs.db dosyaların tümünü silebilirsiniz.

SWİFTSEARCH İNDİRMEK İÇİN TIKLAhttp://bitly.com/swift213YINIZ

Silme işlemleri için ilk olarak programı çalıştırın. Sol üst taraftaki menüden C:\'yi (ana sabit diskinizi) seçin, thumbs.db yazın ve Enter'a basın. Arama sonrasında sisteminizde bulunan tüm thumbs.db dosyaları listelenecektir. Üstelik bu dosyaların nerede olduğu ve ne kadar alan kapladığı da detaylı olarak görülebilir.

thumbs.db Silme

Bu noktada en önemli detay, sıkıntı ya da güven duyan kişiler için bilgi alma noktasında dahi uygulamanın başarılı olduğu. Özelikle büyük dosyalar için thumbs.db araması sonrasında bilgisayarınızda tek tek silme de yapabilirsiniz. Böylece daha güvenli bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.