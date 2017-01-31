İş adamının kaçırılan oğlunun arabası yanmış halde bulundu

Antalya'nın tanına iş adamlarından İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in kaçırıldığı iddia ediliyor. Erten'e ait cip ise yanmış halde bulundu.

Güncellenme 31 Ocak 2017 13:23

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve işadamı İsmail Erten, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu. Erten'in oğlu Süleyman Erten'in cipi, yanmış halde bulundu.

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve işadamı İsmail Erten, oğlu Süleyman Erten'in silahlı bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürerek polis merkezine müracaat etti.



Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen işadamı Erten, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den dün saat 10.00'dan bu yana haber alamadığını öne sürdü.



Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

CİP YANMIŞ HALDE BULUNDU



Bu sırada, Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracın Süleyman Erten'e ait cip olduğunu belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı tespit edildi.

''HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM''

İsmail Erten, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Erten, oğlunun Aksu ilçesi Topallı köyünde cipine binerken silahlı S.K. tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini öne sürdü.



Oğlunu kaçıran kişinin kendileriyle irtibat kurmadığını kaydeden Erten, "Oğlumu kaçırdığı belirtilen S.K. ile bir husumetim yok. Neden kaçırıldığını bilmiyorum. Oğlumla arasında bir sorun var mı onu da bilmiyorum. Polis ekipleri oğlumdan iz bulmak için çalışıyor. Umarım bunu yapanlar cezasını çeker" dedi.

NTV