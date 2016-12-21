İran'da gözaltına alınan 4 Kuveytli serbest bırakıldı
İran'ın Ahvaz bölgesinde Kuveytli vatandaş gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kuveyt vatandaşları ülkesine geri döndü.
İran'ın Ahvaz bölgesinde gözaltına alınan 4 Kuveyt vatandaşı, serbest bırakılmasının ardından ülkeye döndü.
Serbest bırakılan Kuveytliler, başkentteki Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.
Vatandaşları karşılamaya gelenlerden Kuveyt milletvekili Hamdan el-Azimi de ülkesinin vatandaşların sorunlarına önem verdiğini ve onları hiç bir zaman yalnız bırakmayacağını kaydetti.
Salıverilen Kuveytlilerden Felah el-Acemi, yaptığı açıklamada, yanlış anlaşılmanın olduğunu ve bunun çözüldüğünü ifade etti.
Acemi, serbest bırakılmaları için harcadığı çabalardan dolayı Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile hükümete teşekkürlerini iletti.
Kuveyt vatandaşlarının İran'da gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın talimatıyla İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'nin Kuveyt Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve vatandaşlarının serbest bırakılmalarının talep edildiği bildirilmişti.
AA