İran'da gözaltına alınan 4 Kuveytli serbest bırakıldı

İran'ın Ahvaz bölgesinde Kuveytli vatandaş gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kuveyt vatandaşları ülkesine geri döndü.

Güncellenme 21 Aralık 2016 10:47

İran'ın Ahvaz bölgesinde gözaltına alınan 4 Kuveyt vatandaşı, serbest bırakılmasının ardından ülkeye döndü.

Serbest bırakılan Kuveytliler, başkentteki Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

Vatandaşları karşılamaya gelenlerden Kuveyt milletvekili Hamdan el-Azimi de ülkesinin vatandaşların sorunlarına önem verdiğini ve onları hiç bir zaman yalnız bırakmayacağını kaydetti.

Salıverilen Kuveytlilerden Felah el-Acemi, yaptığı açıklamada, yanlış anlaşılmanın olduğunu ve bunun çözüldüğünü ifade etti.

Acemi, serbest bırakılmaları için harcadığı çabalardan dolayı Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile hükümete teşekkürlerini iletti.

Kuveyt vatandaşlarının İran'da gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın talimatıyla İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'nin Kuveyt Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve vatandaşlarının serbest bırakılmalarının talep edildiği bildirilmişti.

AA