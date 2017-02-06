Irak'taki şiddet 600 çocuğu babasız bıraktı

Irak'ta 2003 yılında başlayan ABD işgalinin sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 600 bin çocuk babasız kaldı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 16:26

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası yaşanan şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuğun yetim kaldığı bildirildi.

Irak Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Irak'ta 2003 ile 2015 yılı sonuna kadar yaptığımız araştırmalara göre, çeşitli şiddet olaylarından dolayı 600 bin çocuk yetim kaldı." dedi.

Hindavi, bu istatistiğin terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te işgal edilen Salahaddin, Enbar ve Musul'u kapsamadığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hindavi, Musul'un tamamı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra bu üç kentte de yetimlerin tespitine başlayacaklarını ifade etti.

AA