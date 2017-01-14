Irak Ordusu Musul'un güneydoğusunu DAEŞ'ten temizledi

Irak Ordusuna ait güçler Musul'un güneydoğusunun tamamındaki mahalleleri terör örgütü DAEŞ'ten temizleyerek kontrolü sağladı.

Güncellenme 14 Ocak 2017 16:36

Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.

Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor.

Irak güçleri bazı devlet tesislerini ele geçirdi

Terörle mücadele güçlerinde görevli Tuğamiral Gazi el-Akidi, AA muhabirine, terörle mücadele güçleri, 9'uncu Zırhlı Tümen ve Federal Polisin Dicle Nehri üzerindeki Hürriyet ve El-Atik köprülerinin yakınında DEAŞ militanları ile gece şiddetli çatışmalara girdiğini ve sabaha karşı istihbarat müdürlüğü karargahı ile El-Futuvva okulunu ele geçirmeyi başardığını aktardı.

Çatışmalarda Irak ordusundan 3 askerin öldüğünü, bazı askerlerin yaralandığını ifade eden Akidi, DEAŞ'ın kayıplarının çok olduğunu ve Irak güçlerinin ilerlemeye devam etmesinden dolayı ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir sayı vermenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Akidi, Irak güçlerinin son 24 saatte Musul'un kuzeyinde El-Maliyye ve Ed-Dubbat Mahallelerini, El-Mecmuatu es-Sekafiyye bölgesindeki Musul Üniversitesi'ni ve El-Faysaliyye Mahallesinin bir kısmını DEAŞ'tan kurtardığını kaydetti.

AA