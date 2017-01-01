İptal Edilen The Flash Sızdırıldı!

The Flash olarak adlandırılan yeni oyun için ilk görüntüler paylaşıldı.

Güncellenme 01 Ocak 2017 22:22

Süper kahramanlar için hazırlanan oyunlar milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilerek oynanırken özellikle son dönemlerde The Flash olarak adlandırılan oyun heyecan yaratmasına karşın son zamanlarda iptal edilmiş ve piyasadan çekilmişti. İptal ile ilgili detaylar net bir şekilde belirtilmemiş olsa da oyun için yapılan sızdırmalar oyun hakkında önemli veriler sunuyor. Bu bakımdan yapılan sızdırmalar ile birlikte oyun iptal edilmiş olsa da oyunun nasıl olacağı, grafikleri ve teması konusunda da bilgi sahibi olabilmek mümkün.

Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda özel bir tanıtım videosu sızdırılırken video sayesinde oyun için pek çok farklı özellik öğrenilebilir durumda. Oyun için yapılan sızdırmalara göre oyun tanıtım videosu şöyle;

Keystone ve Central City’de geçecek olan oyun, detayları ve çeşitliliği ile bu alanda ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşabilir ve büyük bir ilgi görebilirdi. Fakat gelişen son olaylar bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yarattığı gibi DC’nin üzerinde çalıştığı büyük bir projenin de çöpe gitmesine neden oldu. Üstelik oyun için ayrılan zaman ve paralar da boşa gitti.