IProspect 2017 Mobil Raporunu Paylaştı!

IProspect yayınladığı raporda mobil TBM'lerin yükseldiğini ve 2017'de rekabet ve gösterim hacminin arttıkça TO'nun düşeceğini söyledi.

Güncellenme 27 Ocak 2017 16:39

Dijital pazarlama ajansı iProspect, üç aylık Ücretli Arama Trendleri raporunda, 2016'nın ücretli arama için "verimli büyüme yılı" olduğunu vurguladı. Tıklama hacminin arttığı ve tıklama başına maliyetin (TBM) düştüğü bir yıl olarak geçen yılı değerlendiren IProspect, genel olarak gösterimlerin yüzde 19 oranında arttığını belirtti. Raporda iProspect müşterileri ölçümlerinde 2016'da tıklamanın yüzde 15 arttığı da paylaşıldı. Tıklama oranları (TO), yılın ilk üççeyreği için 2015 yılına göre istikrarlı seyrini sürdürdü. Fakat 4. çeyrekte artan tatil ile birlikte düşüş yaşandı ve bu durum ortalamanın da düşmesine neden oldu. 2016 yılı ortalaması bu nedenle 2015 yılına kıyasla yüzde 3 azaldı.

Mobil Reklam Tıklamaları Arttı

İlk kez, mobil reklam tıklamalarının 2016 yılında masaüstü tıklamalarını aştığını ve tıklamaların yüzde 52'sinin mobil cihazlardan geldiği ifade edilirken, mobil olarak yaşanan değişimin önümüzdeki yıllarda da güçlenerek artmasının beklendiği ifade edildi.

Moible ve Alışveriş Reklamları Popülerliğini Sürüyor

IProspect, 4. çeyrek performans üzerindeki en büyük etkilerin alışverişten kaynaklandığını söyledi. Sadece mobil reklamlarda dahi yıllık yüzde 26'lık bir TBM artışı bu sebeple yaşandı. IProspect, 2017'de bu trendlerin devam edeceğini ve daha yüksek istatistiklerin elde edileceğini de söyledi. Bu konuda 2017 hedeflerinde ise Google'ın Ürün Listeleme Reklamları ve yeni ölçüm araçlarının kullanılması yer alıyor.