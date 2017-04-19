iPhone’umu Bul Özelliği Telefon Hırsızını Yakalattı

iOS’un yeni özelliği iPhone’umu Bul özelliği polislere gerek kalmadan hırsızların kolaylıkla yakalanmasını sağlıyor. İşte detaylar.

Güncellenme 19 Nisan 2017 11:02

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri’nin Günel Kaliforniya düzenlenen ve ulusal bir müzik festivali olan Coachella etkinliğine gelen 100’lerce insan, festival sırasında mobil cihazlarını kaybettiğini belirtti. Apple’ın “iPhone’umu Bul” özelliği sayesinde çaldığı telefonlar ile kaçan, Reinaldo de JesusHenao, aradan geçen kısa bir süre sonra yaka paça yakalandı.

Özellik Telefonları Kurtardı

Bu konu üzerine yapılan haberler göre, 100 den fazla akıllı telefon sahibi vatandaş tek bir yankesici tarafından mağdur edildi. Olay yaşandıktan sonra soyulduklarının farkına varan kurnaz iPhone kullanıcıları, iCloud yardımı ile “Telefonumu Bul” özelliğini kullanmayı düşündü. “Telefonumu Bul” özelliğini kullanan iPhone kullanıcılar sayesinde yeri tespit edilen yankesici yaka paça bir şekilde tutuklanırken, hem iPhone sahipleri hem de Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları telefonlarına kavuşmuş oldu.

Polis yetkililerinden Marshall, “Yeterli sayıda insan aynı kişiye yöneldiler ve kişinin sırt çantalı olduğunu fark ettiler. Durum hırsızın haberi olmadan mağdurlar tarafından anlaşıldı ve kendisi etkisiz hale getirilerek polise haber verildi.” Şeklinde açıklama yaparak olayı anlattı. Yankesicinin sırt çantasından çıkan 100’lerce akıllı cep telefonları sahiplerine verilirken, iOS’un bu özelliğinin haklı ve kullanışlı bir yönü olduğunu ortaya koydu.

Hırsızlık ile suçlanan 36 yaşındaki Reinaldo de JesusHenao, tutuklanarak ceza evine gönderildi.