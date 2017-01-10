iPhone’da Sırada Ne Var?

iPhone ile ilgili bugüne kadar gelen spekülasyonları sizler için derledik.

Güncellenme 10 Ocak 2017 16:05

Kasım ayında gündeme geldiği gibi Apple'ın bu yıl üç yeni iPhone'u çıkarması bekleniyor. (Bu, şirketin iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı piyasaya sunduğu 2016 ile benzer şekilde olabilir.) iddialarda Ferrari kod adlı bir üst düzey telefon ve diğer iki klasik amiral gemisinin geleceği belirtiliyor

Yeni OLED Ekran

Birden fazla kaynaktan gelen bir diğer söylentilerde ise yeni modellerin en az birinde LCD ekranlardan OLED ekranına geçiş yapılması bekleniyor. Apple'ın tedarikçilerinden olan Japon elektronik şirketi Sharp'ın bir yöneticisi geçtiğimiz günlerde iPhone için OLED ekranlara geçeceğini doğruladı.

Kavisli Ekran

Kaynaklarda kavisli bir ekrana sahip iPhone'un bu yıl gelebileceği belirtiliyor. Eğri ve kavisli ekran telefonun ön yüzünde bombe yapacağı ve kenarlara kadar uzanacağı şeklinde tasvir ediliyor.

Kırmızı Renk Gelebilir

2017 iPhone'ların yeni, kırmızı bir kasayla gelebileceği de konuşuluyor. Kırmızı ile birlikte altın, gül altın, gümüş, siyah ve jet siyahı da yine alternatifler arasında olacak.

Hızlı Şarj

Söylentilere göre iPhone'larda artık hızlı şarj da olacak. Bu özellik pek çok üst seviye Android cihazda mevcut ve Apple adına gecikmiş bir özellik.

Arttırılmış Gerçeklik

2016, AR'ın muazzam hale geldiği yıl oldu. Raporlar, 2017'nin Apple'ın haritalama sistemine AR'ı ekleyerek bu konudan faydalanacağını gösteriyor. Ayrıca AR için farklı entegrasyonlar da gündemde.