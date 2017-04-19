iPhone’da Sanal Gerçeklik Kamerası Bulunacak!

Apple ve iPhone 8 hakkındaki dedikodular dur durak bilmiyor. Haberin devamı içeride.

Güncellenme 19 Nisan 2017 14:08

Her geçtiğimiz saat Apple ve iPhone 8 hakkında türlü dedikodular yayılıyor. Ancak iPhone 8 de sanal gerçeklik kamerası olacağı neredeyse kesinleşmiş gibi.

Max Otokara isimli Uzak Doğu’daki ünlü bir bloğa göre Apple’ın OLED ekran ile donatılmış, ön ve arka cam arasından parlak paslanmaz bir çelik muhafaza ile korunuyor. Tabi ki bahsettiğimiz özellikler söz konusu olunca iPhone kullanıcılarının aklına ilk önce iPhone 4’ü hatırlatıyor. Otokara bu konu ile ilgili ayrıcak iPhone 8’in daha önceden belirtildiği gibi 2.5D geleneksel ve düz bir OLED ekranla satışa sunulacağı konusunda oldukça ısrarcı görünüyor.

İPhone ile ilgili diğer bir dedikodu ise son birkaç haftadır telefonun arka yüzünde, VR çekim amacıyla dikey olarak hızlanan bir iSightDuo kamera bulunacak olması. Ancak iPhone, bir VR kulaklı ile kullanıldığı zaman kamera alışıldığı gibi yatay konuma geri dönecek. Bu arada bu yeni gelecek olan iPhone 8 tasarımı bir önceki iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ a göre biraz daha kalın olacağını söyleyebiliriz. Ancak net bir bilgi halen daha elimize geçmediği için bizler bu konu üzerinde fazla konuşamamamıza neden oluyor. Bu konu ile ilgili son sözü Apple söyleyecek. Bizlerde sadece Apple’ın iPhone 8’i tanıtmasını bekleyeceğiz.