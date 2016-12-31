iPhone’da 3D Touch İle Neler Yapılabilir?
iPhone’da 3D Touch nedir? 3D Touch ne işe yarar? İşte yeni özellik ile ilgili detaylar.
Yenilenen iPhone modellerinde 3D Touch artık daha başarılı ve daha etkin. İşte yeni özellik ile cihazlarınızda yapabileceğiniz özel işlemler.
3D Touch olarak adlandırılan yeni özellik, kişilerin ekrana yaptığı baskı ve basılı tuttuğu süreye göre farklı seçenekleri sunuyor. Bu açıdan 3D Touch için detaylı bilgi alarak, bu konuda daha pratik bir telefon kullanımı elde edebilirsiniz.
- Ana ekrandaki bir klasöre hafifçe basılı tutarsanız klasörün adını değiştirme seçeneğini görünür. Ona dokunduğunuzda klasör adı seçili olarak açılır. Hemen üzerine yazmaya başlayabilirsiniz.
- Bir klasörde bildirim işareti görünüyorsa hangi uygulamaya ait olduğunu anlamak için klasöre girmeniz gerek yok. Klasöre sert bastığınızda bildirimi olan uygulamaları Hızlı İşlemler listesinde göreceksiniz.
- Yeni keşfettiğiniz bir uygulamayı arkadaşlarınıza söylemek mi istiyorsunuz? Linkini bulup paylaşmak için App Store'a girmenize gerek yok. Ana ekrandaki uygulama simgesine sert basın. Paylaş komutunu seçin ve istediğiniz paylaşım yöntemini seçin.
- Mobil internet paketinizi ne kadar tükettiğinizi merak mı ettiniz? Ayarlar simgesine sert bastığınızda Hücresel Veri kısa yolunu göreceksiniz. Buradan veri kullanımınızı takip edip yönetebilir. Kişisel Erişim Noktası'nı ayarlayabilirsiniz.
- Birçok uygulamanın 3D Touch menüsünde özet bilgiler ve ek kısa yollar görebilirsiniz. Örneğin Anımsatıcılarda zamanlanmış öğeleri, Takvim'de yaklaşan etkinlik ve alarmları görebilirsiniz. "Araç Takımı Ekle"ye (sağ üstte) dokunursanız o öğeyi Bugün görünümüne ekleyebilirsiniz ama unutmayın, ne kadar çok şey eklerseniz Bugün o kadar karmaşıklaşır.
- Bir uygulama inerken simgesine sert basarsanız indirmeyi duraklatabilir, iptal edebilir, birden fazla uygulama iniyorsa inme önceliğini değiştirebilirsiniz.