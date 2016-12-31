iPhone’da 3D Touch İle Neler Yapılabilir?

iPhone’da 3D Touch nedir? 3D Touch ne işe yarar? İşte yeni özellik ile ilgili detaylar.

Güncellenme 31 Aralık 2016 16:42

Yenilenen iPhone modellerinde 3D Touch artık daha başarılı ve daha etkin. İşte yeni özellik ile cihazlarınızda yapabileceğiniz özel işlemler.

3D Touch olarak adlandırılan yeni özellik, kişilerin ekrana yaptığı baskı ve basılı tuttuğu süreye göre farklı seçenekleri sunuyor. Bu açıdan 3D Touch için detaylı bilgi alarak, bu konuda daha pratik bir telefon kullanımı elde edebilirsiniz.