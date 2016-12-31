iPhone Üretiminde Robotlar Devrede

Apple’ın önemli iş ortaklarından birisi olan Foxconn tarafından yapılan açıklamalarda üretimde robotların kullanılacağı duyuruldu.

Güncellenme 31 Aralık 2016 19:32

Foxconn, Apple başta olmak üzere mobil sektöre yönelik önemli bir tedarikçilerden birisi olurken, yeni yıl itibari ile Foxconn fabrikalarında önemli bir değişim başlayacak. Resmi açıklamalara göre Foxconn fabrikalarında artık Çinli işçiler yerine daha çok robotlar tercih edilecek ve

iPhone Üretim Hattı Da Dahil!

Robot sisteminin etkin bir şekilde kullanılacağı Foxconn fabrikasında robot üretimleri ile birlikte kalitede standartlara erişim sağlamak mümkün olacak.

Resmen Açıklandı!

Foxconn Otomasyon Teknoloji Geliştirme Komitesi genel müdürü Dai Jia-peng tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte konu hakkında detaylar öğrenildi. Digitimes ile yaptığı özel röportajda Foxconn için geleceğe yönelik planları paylaşmaktan çekinmeyen genel müdür otomosyon sisteminde başarılı bir şekilde ilerleme kaydedildiği ve yeni aşama ile birlikte robot sistemi sayesinde kesintisiz üretim yapılabileceğini belirtildi.

Üç Aşamalı Sistem

Robot sisteminde Foxconn farklı amaçlar taşıyor ve robotlaşma sisteminde 3 aşamanın ön görüldüğü belirtiliyor. Buna göre

İnsanlar İçin Tehlikeli Olan Görevler: Robotlar insanlar için çok tehlikeli olabilecek işlerde görevlendirilecek. Bu sayede olumsuz bir durum yaşanmış olsa da artık insanların yaşamını kaybetmesi söz konusu olmayacak.

Düzenli Üretim: Robotlar ile sorunsuz, seri bir şekilde üretim yapılabilecek. Üstelik otomasyon ile düzenli üretim de sağlanacak.

Test Ve Kontrol: Robot sisteminin son aşamasında ise testler ve kontrollerde otomasyon kullanılacak.