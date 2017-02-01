iPhone Satışlarında Rekor Seviyelere Ulaştı

Apple 2017 yılının ilk çeyreği ile ilgili paylaştığı raporda iPhone satışlarının oldukça yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü.

Güncellenme 01 Şubat 2017 22:57

2017’nin ilk çeyreği itibariyle mali raporu paylaşan Apple, iPhone satışlarından oldukça iyi bir kar elde ettiğinde göstermiş oldu. Raporlara göre 78 milyon iPhone satışı gerçekleştiren Apple, tüm bu satış operasyonları ile birlikte 78.4 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Elde edilen başarılar markanın özellikle önümüzdeki dönemlerde daha yüksek satış rakamlarına çıkabileceği şeklinde yorumlanırken, 2017 yılında piyasaya sunulacak cihazın en iyi iPhone olarak tanıtılması oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki 2017 yılında piyasaya sunulacak yeni telefon modeli ile birlikte iPhone satışları çok daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Bu bakımdan Apple’ın paylaştığı rapor, uzun zamandan beri gündemde yapılan tartışmalar için de önemli bir durum teşkil ediyor.

Satışların Düştüğü İddia Edilmişti!

Yapılan tartışmalarda Apple satışlarının düştüğü ve Apple'ın eski günlerde olduğu kadar iddialı ve rekabet içerisinde olmadığı belirtiliyordu. Eleştirilere Apple herhangi bir yanıt vermese de bugün paylaşılan raporlar Apple’ın bu alanda oldukça iddialı olduğunu ve iPhone satışlarının hala yüksek oranlarda olduğunu gösterdi.

Marka tarafından yapılan paylaşımlar önümüzdeki dönemler için de önemli işaret. Apple’ın yüksek satış rakamlarına ulaşması sonraki süreç içerisinde yine yüksek seviyelerde satış yapabileceğini aslında kanıtlıyor.