iPhone Sahipleri Dikkat!

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:44

iPhone kullanıcılarının son zamanlarda yaşamış olduğu bir problem gündeme oturmuş durumda. iPhone cihazlarda oluşan garip bug, sizin rehberinizdeki kişilerin silinmesine yol açıyor.

Tabi ki her problemin bir çözümü olduğu gibi bu durumdan da paçayı kurtarmak mümkün. Eğer bu tarz bir durum ile karşı karşıya kalırsanız yapmanız gereken dört adet seçenek mevcut.

Bu Seçenekler Şunlar;

iCloud’dan Çıkış yapın Ve Tekrar Giriş Yapın

İlk yöntem oldukça basit. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken ufak bir nokta mevcut. Bu nokta ise bu işlemler sırasında rehber sekmenizin açık olduğundan emin olmanız. Eğer rehber sekmeniz açık konumda ise yapmanız gerek sadece iCloud hesabınızdan çıkış yapıp, tekrar giriş yapmak.

iCloudContact Listesini Kapatın

Bu işlemde bir kurtarma seçeneği gibi gözükse de bu seçeneği sadece arkadaşlarınızın numaralarını iCloud’ a yedeklediyseniz tercih edin. Çünkü bu işlem sırasında “Rehberi iPhone’dan Sil” komutu vereceksiniz. Bu işlemler sırasında telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekmekte. Sonra sırasıyla yapmanız gerekler “Volume Down” ve “Home” tuşlarına aynı anda basarak “Seçenekler” sekmesine gitmek. Bu “Seçenekler” sekmesinde Rehber ve iCloud’u uyumlu hale getirmeniz yeticektir.

Grup Ayarlarını Değiştirin

“Telefon” uygulamasını açtıktan sonra, “Rehber” sekmesine gidin. Burada sol üst köşedeki “Gruplar” simgesine tıklayın ve iCloud seçeneğini devre dışı bırakın.

iTunes Yedeklemesi Kullanın

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp, iTunes’i çalıştırın. “Yedeklemeyi Geri Getir” simgesine tıklayın. Tabi ki bu işlemlerden önce iTunes’te gerekli yedeklemeleri yapmış olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu tarz konularda bahsetmiş olduğumuz teknolojik bir alet olduğu için her an her şey ile karşılaşabilirsiniz.