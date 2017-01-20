iPhone İçin Yeni Tehdit: Emoji!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan iPhone modelleri için yeni bir tehlike daha ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 15:44

iPhone kullanıcılarına yönelik bugüne kadar pek çok farklı tehdit ortaya çıkarken telefonların mesaj, video gibi farklı içerikler ile kilitlendiği pek çok kez yaşanmıştı. Şimdi ise sırada emoji var.

iPhone'u uzaktan yönetmeye yarayan yeni yöntem sayesinde kullanıcıların cihazları kullanamaması, cihazları devre dışı kalması sağlanıyor. Üstelik bunlar sadece bir emoji ile yapılabiliyor. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda iOS 10.1 ve iOS 10.2 sürümlerini kullanan telefonlarda bu problemlerin yaşandığı belirtilirken, emojiler üzerinden yazılımsal bir hatanın yaratıldığı ve bu nedenle de telefonların bu emojileri gönderdikten sonra kilitlendiği belirtildi.

Telefonları Kilitliyor!

Mevcut saldırı şu anda telefonlarda herhangi bir güvenlik tehdidi yaratmasa da telefonların yeniden başlatılmasına neden oluyor ve iMessage üzerinden gönderilen bu emojilerin silinmemesi ve kaldırılmaması uygulamanın kilitlenmesine neden oluyor.

Fakat telefonun yeniden başlatılması halinde cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılması mümkün. Konu ile ilgili paylaşılan bilgilerde mevcut emojilerin hangileri olduğu ve emojilerin nasıl gönderilmesi konusunda detaylar paylaşıldı. Kişilerin birbirine göndereceği mesajlar ile cihazların kilitlenebilmesi söz konusu ve bu bakımdan mevcut hata Apple tarafından giderilene kadar kullanıcıların birbirine göndereceği emojiler cihazların yeniden başlatılmasına neden olacak.

Bu hata ortaya çıktıktan sonra Apple şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.