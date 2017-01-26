iPhone Batarya Sorununa Hala Çözüm Gelmedi!

Pek çok farklı iPhone modelinde yaşanmaya başlanan batarya sorunu hala çözülemedi. Konu ile ilgili yaşanan detaylar.

Güncellenme 26 Ocak 2017 22:11

Apple, Ekim ayından beri iPhone modellerde yaşanan batarya sorununa yönelik çalışmalar sürdürürken bugüne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bu bakımdan kullanıcıların büyük bir bölümü mevcut sorun nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşarken bu konuda Apple tarafından yapılacak açıklamalara gözler çevrilmiş durumda . Üstelik Apple destek topluluklarında açılan yüzlerce sayfa, Apple’ı bu konuda köşeye sıkışmasına neden oldu. Öyle ki şu ana kadar tespit edilen 125 farklı sayfada batarya sorunları ciddi bir şekilde eleştirilirken kullanıcılar bir an önce Apple tarafından bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Fakat bugüne kadar yapılan güncellemeler ve yeni çözümler herhangi bir çözüm getirmediğinden dolayı bu duruma tepki gösteren kullanıcı sayısı da giderek artıyor.

Apple Hala Sorunu Çözemedi!

Mevcut sorunun neden kaynaklandığı şu ana kadar net bir şekilde açıklanmadığından dolayı bu konuda ciddi bir soru işareti var. Önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler ile birlikte batarya için iyileştirme yapması beklenen son güncellemede bu konuda herhangi bir adım atmayı da tercih etmedi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Apple iOS sürümü için 10.02 güncellemesi getirilmişti. Mevcut güncellemede özellikle detaylar merak edilirken bu detaylarda özellikle hata düzeltmelerinin neler olduğu detaylı olarak paylaşılmadı. Bu bakımdan yapılan yeni güncellemede cihazdaki hangi hataların düzeltildiği ve kullanıcılara nasıl bir iyilik yaptığı bilinmiyor. Bunun yanı sıra en çok merak edilen bir sorun için herhangi bir resmi açıklamanın yapılmamış olması tartışmalarda seslerin daha da yükselmesine neden oluyor.