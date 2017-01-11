IPhone, ABD'de Akıllı Telefon Satışlarının % 31'ini Yakaladı

Kasım 2016 itibari ile biten üç aylık dönemde, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 6s Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "en popüler üç akıllı telefon" oldu.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:01

Kantar Worldpanel tarafından toplanan yeni verilere göre, üç iPhone'un akıllı telefon satışlarının toplamı yüzde 31,3 oldu.

iOS’ta Oranlar Artıyor!

ABD'de IOS, aynı üç aylık dönemde % 6,4’lük bir artış ile pazarın % 43,5'lik bir oranını elinde bulundurmaya başladı. IOS yükselmesine karşılık Android cephesinden ise düşüş geldi. Android yüzde 5,1 oranında düştü. Ancak yine de Apple'ın tepesinde pazarın yüzde 55,3'lük payına oturuyor. Kantar'ın belirttiği gibi, veriler ABD'de Android için altıncı ardışık düşüşe işaret ediyor.

Kantar'ın verileri, Almanya ve Çin'de bir miktar kayıp olmasına rağmen, IOS'un aynı Eylül-Kasım döneminde dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde kazanç sağladığını gösteriyor. Apple'ın mobil işletim sistemi, akıllı telefon pazarının % 48,3'ünü oluşturan İngiltere'de % 9,1'lik artışla yıllık en yüksek artışını kaydetti. Hem Android hem de iOS, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Büyük Britanya genelinde kullanım oranlarını genel olarak arttırdı.

Windows Düştü!

Windows işletim sistemi payı % 2,8'e düştüğü için, her iki ekosistem için de güçlü bir yıllık artış yaşandı. En büyük artış ise belirtildiği gibi iOS ile % 24.6 oranında gerçekleşti. IOS çıkışının yaşanması özellikle iPhone 8 öncesinde oldukça önemli görülüyor. Zira güçlü bir model ile giriş yapacak Apple, iPhone 8 ile birlikte çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.