iPhone 8'in Üretimi Ne Zaman Başlıyor?

BlueFinResearchPartners tarafından paylaşılan yeni bilgilerde iPhone 8 üretimi için planların öne alındığı duyuruldu.

Güncellenme 07 Şubat 2017 20:55

Apple’ın en önemli modellerinden birisi olan iPhone 8 için son iddialar heyecan verici. Uzun zamandan beri merak edilen iPhone 8 modellerinde üretim süreci hakkında net bilgiler bilinmese de özellikle yeni araştırmalarda üretimin öne çekildiği belirtildi.BlueFinResearchPartners raporlarına göre iPhone 8'in üretimi beklenenden daha erken bir tarihe çekildi.fakat bu açıklamalarda özellikle bir nokta üzerinde duruluyor. Öyle ki üretim erken bir tarihe çekilse de satış tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayabilir.

Haziran’da Üretim Başlayabilir

BlueFinResearchPartners raporuna göre üretim için Haziran ayı belirilendi. Fakat cihaz yine sonbahar itibari ile piyasaya sunulacak ve bu noktada herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Önceki tahminlerde ise üretim için Temmuz ayı işaret ediliyordu. Bu değişiklik sonrasında üretim hattının 1 ay öne geleceğini söylemek mümkün.

Yüksek Satış Planlanıyor!

BlueFinResearchPartners raporunda dikkat çekilen bir diğer nokta, üretim için öne alınma kararının altında yüksek satış planları yatıyor. Stok sorunu yaşamak istemeyen Apple, öne aldığı üretimler ile birlikte satış tarihine kadar daha fazla cihaz üretecek. Böylece cihaz üretimleri başladıktan sonra kullanıcıların cihazlara sahip olması daha kolaylaşacak ve beklemeye gerek kalmayacak. Özellikle 10. Yıla özel olarak sunulacak olan yeni iPhone bu açıdan yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.