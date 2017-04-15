iPhone 8 Konsepti İki Pil İle Birlikte Geliyor

iPhone kullanıcılarının iPhone 7 den memnun olmadıkları şey pil ömrü. Ancak bu duruma bir dur demek isteyen Apple bir sonraki telefonunda bunun önüne geçmek istiyor.

Güncellenme 15 Nisan 2017 20:55

Bu sıra dışı iddiayı ortaya atan kişi, daha öncelerde iPhone iddialarında ara sıra haklı çıkan CowenandCompany analisti TimothyArcuri. İddiayı ortaya çıkaran MacRumors, “iki pilin” ne ifade ettiğini tam olarak açıklar nitelikte değil. Açıklamayı yapan sitenin bu konuda açıkladığı tek şey, 5.8 inç’lik iPhone 8’in iki piliyle daha uzun sürecek bir pil ömrü olacağı. Bu güne kadar bu şekilde iki pil ile çıkacağı söylenen bir telefon duyulmadı.

İddialar Gerçek Mi?

Bunun yanı sıra Asya bölgesinde bazı telefonların iki pille geldiği biliniyor. Bu tarz iki pille gelen telefonlar var, ama iPhone için bu tarz iki pille gelme haberi oldukça dikkat çekici bir durum. Bu Analistin yapmış olduğu araştırma notlarının geri kalan kısmı, insanlarda daha da akla yatkın durum alıyor. Yapılan iddialara göre iPhone 8 Lightning bağlantısını kullanmaya devam edecekler ancak bu tarz cihazı daha hızlı şarj edebilmek için USB Type-C güç sağlama teknolojisi sunulacağı düşünülmekte.

Bu tarz iddialara hemen kendimizi kaptırmamakta fayda olsa da Apple’ın tedarik zinciri temel aldığından doğru bir yanı olabilir. Bu tarz iddialarda bize düşen görev sadece oturup beklemek.