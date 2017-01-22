iPhone 8 İle Kablosuz Şarj Gelebilir!

iPhone 8 modeli ile ilgili gündeme gelen sızdırmalarda kablosuz şarj özelliğinin yeni telefon ile birlikte sunulabileceği konuşuluyor.

Güncellenme 22 Ocak 2017 16:57

iPhone 8 için uzun zamandan beri yeni çalışmalar yapan Apple, bu konuda yeni özellikleri cihazda sunmayı amaçlıyor. Pek çok farklı iddianın konuşulduğu iPhone 8 modeli için son gündeme getirilen iddialar kablosuz şarj özelliği üzerine oldu.

Beklenen Kablosuz Şarj Mı Geliyor?

Kablosuz şarj şu an için çok kısıtlı modellerde kullanılabilir bir özellik olduğu gibi Apple kullanıcılarına kablosuz şarj için iPhone 8 ile birlikte sunmayı düşünüyor olabilir. Konu ile ilgili gündeme gelen iddialarda Çin’deki kaynaklar oldukça iddialı ve kesin görünüyor. Önümüzdeki aylarda yapılacak yeni sızdırmalar ile birlikte kablosuz şarj konusunda daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Bu bakımdan şu an için yeni telefon modeli ile ilgili önemli sızdırmalar yapılmış olsa da kesin bir şekilde açıklama yapabilmek pek mümkün değil.

Farklı Özellikler İle Gelmesi Bekleniyor!

Uzun zamandan beri Apple tarafından özel bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü iPhone 8 için çok farklı özelliklere yer verileceği kesin bir şekilde söylenebilir. Üstelik uzun zamandan beri konuşulan kablosuz şarj da mevcut şartlara göre oldukça makul gözüküyor. iPhone 8 için geçtiğimiz günlerde konuşulan diğer iddialarda ise özellikle parmak izi okuyucusunun cam ekranın altına alınacağı, iris tarayıcısı gibi farklı özelliklerin kullanılacağı belirtilmişti.

Tüm bu iddialara bakıldığında yeni telefon modelinin iPhone deneyimi konusunda çok farklı imkanlar sunacağı kesin.